Этим летом по всей стране и даже за рубежом в составе регионального отделения РСО трудятся более 3,5 тысяч кузбасских студентов и школьников.

«Участники молодежного движения работают на стройках, в медорганизациях и на других социальных объектах, получают новые навыки, компетенции, которые обязательно пригодятся им в жизни», – отметил губернатор Илья Середюк.

Студотряды из Кузбасса трудятся в разных регионах – от Крыма до Камчатки. Из многочисленных студенческих строек можно выделить «Алабугу» в Татарстане, «Мирный атом» в Калининграде, Байкало-Амурскую магистраль, где в прошлом году при участии учащихся проложили 110 км железнодорожных путей. Часть молодых людей из нашего региона отправились в Египет на возведение самой большой на африканском континенте автономной электростанции в рамках проекта «Дюна».

Фото: пресс-служба АПК