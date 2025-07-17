Полномочный представитель Президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев провёл рабочую встречу с участником II потока программы «Время героев» майором Егором Захаровым. Офицер пройдет стажировку в аппарате полномочного представителя, его наставником станет Анатолий Серышев.



В рамках программы участники и ветераны спецоперации проходят обучение и получают практический опыт государственного управления. Глава государства не раз подчеркивал, что именно те, кто доказал верность стране, должны выходить на ведущие позиции во всех сферах. На время стажировки Егора Захарова в аппарате полпреда, Анатолий Серышев станет его наставником, окажет поддержку и представит рекомендации, способствующие профессиональному росту.

Сегодня полпред провёл первую рабочую встречу в качестве наставника с Егором Захаровым. Обсуждались детали прохождения стажировки, задачи и перспективы дальнейшей работы.

«Программа «Время героев» помогает талантливым и энергичным людям, которые наилучшим образом проявили себя на передовой, найти своё место в органах власти и продолжить служить Отечеству», – сказал полпред.

Он пожелал Егору Захарову успехов и профессионального роста.

В субъектах Федерации округа на участие в региональных программах – аналогах федеральной – было подано порядка 6 тысяч заявлений. В настоящее время идет формирование составов будущих наставников участников программ. В числе наставников будут – высшие должностные лица субъектов Федерации округа, руководители законодательных органов власти, территориальных и федеральных органов исполнительной власти, региональные министры, главы муниципальных образований.