Новое медоборудование в медучреждения Кемерова, Ленинска-Кузнецкого, Прокопьевска и Междуреченска поступило по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и программе «Родовой сертификат». Часть техники бесплатно предоставил производитель.

«Современное оборудование позволяет оказывать пациентам больше видов медицинской помощи на высоком уровне. С его помощью специалисты будут реабилитировать детей, проводить диагностику женщинам и выполнять высокотехнологичные операции», – прокомментировал глава региона Илья Середюк.

В Кузбасском клиническом центре охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком смонтировали новую систему компьютерной навигации для операций, которая очень пригодится хирургам, например, при эндопротезировании. Врачи смогут в реальном времени контролировать положение импланта и направление резекции кости вплоть до доли миллиметра.

В отделение реабилитации «Золотая рыбка» Кузбасской областной детской клинической больницы имени Ю.А. Атаманова привезли велотренажер с биологической обратной связью для детей, которые частично или полностью утратили функции нижних конечностей из-за неврологических и ортопедических заболеваний, а также онкологических операций. Этот аппарат запоминает информацию о пройденных упражнениях и их эффективности. Кроме того, в это медучреждение поступил мультимедийный аппаратно-программный комплекс с консолью, оснащенной встроенной камерой захвата движения. Вместе с ребенком выполняет упражнение его цифровой аватар, что помогает лучше мотивировать детей и тренировать крупную моторику.



Женская консультация №1 Прокопьевской горбольницы обзавелась современной ультразвуковой системой, которая позволяет с высокой точностью находить новообразования, варикоз и другие заболевания.



Семь новых кроваток для транспортировки младенцев отправили в родильное отделение Междуреченской городской больницы. Благодаря этим кроваткам с мягким ходом мягким перевозка новорожденных для обследовании и вакцинации будет более безопасной и комфортной.

Фото: пресс-служба АПК