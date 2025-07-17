Олимпиада студентов «Я – профессионал», проводимая в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» нацпроекта «Молодежь и дети», покорилась учащейся на факультете визуальных искусств КемГИКа Вере Виноградовой.



На пути к победе Веру ждали серьезные испытания. Так, проблемы возникли в полуфинале, когда представительница Кузбасса из-за сложностей с согласованием съемок была вынуждена в срочном порядке поменять главного героя документального фильма. Но девушку трудности только закалили.

«Это полезный опыт, отличное личностное испытание и точка роста. Олимпиада помогла мне больше узнать о креативных индустриях. Кроме того, я познакомилась с невероятно интересными и увлеченными людьми», – сказала Вера Виноградова.

Студентка, чей дипломный проект в технике монохромной фотопечати о промышленной истории советского Кузбасса уже был представлен на двух выставках, планирует поступать в магистратуру и надеется, что приобретенный на олимпиаде «Я – профессионал» опыт поможет ей.

Фото: предоставлено пресс-службой АПК

