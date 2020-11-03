Президент России в режиме видеоконференции встретился с финалистами всероссийского конкурса «Большая перемена», в котором приняли участие более миллиона школьников со всей страны. Состязания проходили с 28 марта по 31 октября 2020 года по 9 направлениям в 6 этапов.

На встрече глава государства отметил, что «конкурс открыл новые звезды и даже целые созвездия юных талантов».

Владимир Путин заявил: «Считаю, что конкурс должен стать ежегодным, и те ребята, кто не войдет в число победителей в этом году, смогут вновь попробовать свои силы в конкурсе «Большая перемена» в будущем. Обязательно будем продолжать эту работу. Ваш личный успех, успех миллионов ваших ровесников определяет благополучие, динамичное развитие всей России. Мы будем и дальше создавать все необходимые условия, чтобы дети, подростки состоялись в жизни. Это без всякого преувеличения наша общенациональная цель, она объединяет всех наших граждан».

Президент полагает, что название «Большая перемена» образное — «в нем и жизнь, и школа, время дружбы, новых знаний, открытий и оно отражает грандиозные общественные, технологические изменения, в полном смысле большие перемены, которые сейчас происходят в мире».

Владимир Путин считает: «Чтобы быть лидерами в бурном, сложном ХХI веке, надо создавать лучшие возможности для самореализации человека, раскрыть талант, природный дар, который в каждом человеке заложен, помочь найти свой путь в жизни. От этого зависит будущее России, ее успехи и достижения». Поэтому конкурс «Большая перемена» он считает очень важным, ведь во время его проведения школьники могут продемонстрировать свои способности.

Победители конкурса получают по миллиону рублей и имеют возможность поступить в лучшие вузы страны, награды получат и лучшие ученики средних классов, и финалисты, не будут забыты и педагоги. Особо президент выделил проекты участников конкурса, касающиеся добровольчества и волонтерства. «Это абсолютно верно, потому что в эпоху больших перемен очень важно оставаться неравнодушным человеком, ценить дружбу, взаимовыручку, оказывать помощь ближнему, беречь природу», — сказал президент.

Источник — ТАСС.