В Мариинске откроют предприятие по производству медицинского кислорода, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса. Это решение озвучил губернатор Сергей Цивилев на ВКС-совещании с главными врачами больниц и руководством регионального Минздрава. Накануне глава Кузбасса сдал два отрицательных теста на коронавирус и приступил к работе в режиме оффлайн.

«Сейчас все резервы промышленности региона должны быть направлены на помощь системе здравоохранения. Поэтому принято решение открыть дополнительную точку по производству сжиженного кислорода в Мариинске. А уже в следующем году запустим современный завод по производству медицинских газов в Новокузнецке», — заявил глава региона.

Согласно данным, озвученным губернатором, на 4 ноября больницы региона оснащены 4 765 койками для лечения пациентов с коронавирусом, в том числе 4250 — с кислородной поддержкой. При этом 16% коечного фонда в данный момент свободны.

По поручению губернатора, в Кузбассе создадут трехмесячный запас медикаментов для борьбы с пандемией. 5 ноября ожидается прибытие самолёта с партией «Коронавира» и «Арбидола», ещё один такой же борт приземлится в Кузбассе 6 ноября. В течение ноября в регион поступит 200 тысяч единиц стационарных (инъекционных) антибиотиков.

Предприятия и чиновники продолжают транспортную поддержку больниц региона. Задействованы 159 единиц транспорта, еще 62 составляют резерв. Кроме того, для выездных медицинских бригад на предприятиях региона изготовят более 20 тысяч зимних костюмов санитарной защиты.

«Важно, что многие изделия, необходимые для нашей системы здравоохранения, можно создавать на предприятиях Кузбасса. Это позволяет избежать сбоев в сроках поставок, гарантирует качество продукции и обеспечивает трудовые коллективы работой в период пандемии», — подчеркнул Сергей Цивилев.

Губернатор также поручил детально проработать меры профилактики коронавируса на горнолыжных курортах региона в связи с ожидаемым наплывом туристов. На юге области будет усилен контроль за въезжающими и открыт обсерватор для изоляции заболевших.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.