За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 196 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 53, Кемерово – 44, Белово – 25, Осинники – 15, Ленинск-Кузнецкий – 14, Кемеровский МО – 9, Междуреченск – 7, Беловский МР – 7, Анжеро-Судженск – 4, Калтан – 4, Краснобродский – 2, Ленинск-Кузнецкий МО – 2, Мариинский МР – 2, Тяжинский МО – 2, Мыски – 1, Прокопьевск – 1, Крапивинский МО – 1, Новокузнецкий МР – 1, Прокопьевский МО – 1, Чебулинский МО – 1.

5 пациентов скончались. Мужчина 1983 года рождения умер от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1983 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета 2 типа. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне неврологической патологии. Он проживал в Кемеровском районе.

У женщины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сердечно-сосудистой патологии. Она проживала в Белове.

У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета 2 типа. Она проживала в Белове.

242 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 11822 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 4333 пациента с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 5271 человек.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".