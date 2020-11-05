Финансирование будет выделено по закону «О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». Дополнительные средства позволят завершить программу переселения в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина до конца 2024 года.

Переселение из домов, расположенных на подработанных территориях ликвидированных шахт, неоднократно обсуждалось на встречах президента России Владимира Путина с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым. Как рассказал глава региона, ранее объем финансирования программы переселения постоянно снижался. Так, в 2018 году было выделено всего 557 млн рублей. Сергею Цивилеву удалось добиться увеличения финансирования до 1,087 млрд рублей в 2019 году и до 1,157 млрд рублей в 2020 году.

Согласно проекту закона о федеральном бюджете, принятому Госдумой РФ в первом чтении, на переселение с подработанных территорий планировали выделить 1,9 млрд рублей в 2021 году, в 2022–2023 годах — еще по 2,4 млрд рублей. В рамках обсуждения проекта закона о федеральном бюджете заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике, депутат от Кузбасса Дмитрий Исламов отметил, что текущее финансирование позволило бы завершить программу переселения только к 2030 году. Это привело бы к невыполнению поручения президента РФ Владимира Путина, который ранее обозначил срок завершения данной работы 2024-м годом.

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что ко второму чтению проекта закона о федеральному бюджете будут найдены дополнительные ресурсы в размере 6,4 млрд рублей. Благодаря этому в Кузбассе смогут без задержек завершить программу переселения до конца 2024 года.

Всего с 1998 года на переселение граждан из ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ непригодным для проживания, из федерального бюджета было выделено 18 млрд 137 млн рублей. Переселено 17 069 семей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.