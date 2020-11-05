Евгений Михайлович родился 1 февраля 1985 года в Ленинске-Кузнецком.

В 2007 году окончил Кемеровский государственный университет по специальности «Юриспруденция», в 2018 году освоил программу бакалавриата по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление».

Общий трудовой стаж – 13 лет. С 2007 года замещал должности государственной гражданской службы в Инспекции государственного строительного надзора Кузбасса, из них 7 лет был заместителем начальника инспекции.

С апреля по ноябрь 2020 года работал в отделе разрешительной документации и земельных отношений АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь».

Женат, воспитывает двоих детей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.