В администрации правительства Кузбасса состоялось совещании по реализации национальных проектов в сфере строительства. В регионе возводят 380 крупных объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта. Большинство из них — в рамках нацпроектов.

«В этом году в регионе введено в строй 25 объектов, построенных по нацпроектам. Еще 20 будут сданы до конца года. К сожалению, по некоторым проектам есть отставание. С каждым таким нарушением сроков будем разбираться индивидуально. Недопустимо затягивать строительство социально значимых объектов, необходимых людям. Если ситуация не будет вовремя исправлена, главы муниципалитетов понесут наказание», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Приоритетным направлением для Кузбасса является сокращение очередности в детские сады. Регион активно участвует в нацпроекте «Демография»: с начала 2020 года открыты 5 новых дошкольных учреждений, еще в 6 завершаются работы. Сдача семи детских садов перенесена на 2021 год.

В рамках нацпроекта «Образование» построена школа в Лесной Поляне. В настоящее время ведется строительство 5 школ в Кемерове, Тайге, Анжеро-Судженске, Юрге и поселке Металлургов Новокузнецкого муниципального района.

В рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» идет строительство крытого катка в Рудничном районе Кемерова, готов к вводу в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс в Новоильинском районе Новокузнецка.

По нацпроекту «Здравоохранение» возведены 34 ФАПа в отдаленных населенных пунктах Кузбасса, большинство из них уже начало работу. 1 сентября открылась новая детская поликлиника в микрорайоне 7б города Кемерово. Скоро начнет прием пациентов новая поликлиника онкодиспансера в Новокузнецке.

По региональному проекту «Культурная среда» нацпроекта «Культура» летом текущего года в Новокузнецке началась реставрация объекта культурного наследия — кинотеатра «Коммунар».

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» с начала года введено 509,2 тыс. кв. м жилья — заселены три дома в селе Поломошное Яшкинского округа, деревне Береговая Кемеровского округа и в Юрге. Квартиры получили социально незащищенные категории граждан. До конца 2020 года планируется заселить еще как минимум 5 домов. Таким образом, до конца года в рамках нацпроекта планируется сдать в эксплуатацию более 800 тыс. кв. м жилья.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.