Партия из 14 низкопольных автобусов марки ЛиАЗ прибыла в регион по государственной программе «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» на 2014–2024 годы.

«Вместительные автобусы закупаются в рамках масштабной модернизации общественного транспорта Кузбасса. Приобретаемая техника является комфортной, экологичной, адаптированной для людей с ограниченными возможностями здоровья. Каждый из новых автобусов может перевозить по 105 человек, что прекрасно подходит для популярных городских маршрутов», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Стоимость каждого автобуса — около 9,3 млн рублей. Транспорт оборудован платформой для въезда инвалидных колясок и специальными креплениями для них внутри салона. Техника работает на дизельном топливе, соответствующем экологическому стандарту Евро-5.

Сразу 3 автобуса из новой партии будут направлены в Белово, по 2 — в Мариинск, Междуреченск и Анжеро-Судженск, по одному выйдет на улицы Березовского, Мысков, Топок, Промышленной и Таштагола.

По информации министерства транспорта Кузбасса, с начала 2020 года в регион поступило 382 автобуса. До конца года ожидается прибытие еще 364 единиц техники, в первом квартале 2021 года запланировано поступление 237 автобусов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.