За несвоевременную подготовку сводной потребности медорганизаций в оборудовании для обеспечения пациентов кислородом уволен ответственный за материально-техническое снабжение медорганизаций министерства здравоохранения Кузбасса Андрей Сагитов.

«В нынешней ситуации, когда система здравоохранения региона работает на пределе возможностей, и все силы направлены на борьбу с новой коронавирусной инфекцией, недопустимо халатное отношение к работе. Население не должно испытывать недостатка необходимых медицинских средств, когда от этого зависят жизни пациентов», — подчеркнул заместитель губернатора Алексей Цигельник.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.