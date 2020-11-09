По информации телеграм-канала «Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб», 7 ноября выявлено 195 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 8 ноября — 197 случаев, 9 ноября – 193 случая. В антилидерах числятся Кемерово и Новокузнецк.

В частности за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 193 случая заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 53, Кемерово – 30, Междуреченск – 30, Белово – 17, Киселевск – 11, Юрга – 10, Таштагольский МР – 10, Прокопьевск – 9, Тайга – 5, Гурьевский МО – 5, Крапивинский МО – 2, Анжеро-Судженск – 2, Мариинский МР – 2, Березовский – 1, Беловский МР – 1, Ижморский МО – 1, Кемеровский МО – 1, Ленинск-Кузнецкий МО – 1, Новокузнецкий МР – 1, Яйский МО – 1.

4 пациента скончались. Мужчина 1938 года рождения умер от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и хронической обструктивной болезни легких. Он проживал в Берёзовском.

У мужчины 1967 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии. Он проживал в Калтане.

У мужчины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни легких. Он проживал в Ленинске-Кузнецком.

311 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 12928 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 3988 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 6025 человек.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".