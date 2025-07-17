Анатолий Серышев и Андрей Турчак обсудили вопросы социально-экономического развития региона, реализации национальных проектов в Республике Алтай. Особое внимание было уделено нацпроекту «Молодежь и дети». Как сообщил полпреду глава республики, в рамках этого нацпроекта в настоящее время идет реконструкция одного из старейших учебных заведений Горно-Алтайска – муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1 имени М.В. Карамаева», которому более 100 лет. Полпред лично ознакомился с ходом ремонтных работ. Планируется, что лицеисты начнут посещать занятия в обновленной школе со второй четверти 2025-2026 учебного года.

В рамках национального проекта «Образование» возведено новое здание МБОУ «Средняя школа № 7 г. Горно-Алтайска» – оно было введено в эксплуатацию в декабре 2024 года. Школа основана в 1990 году для углубленного изучения алтайского языка, литературы, культуры и традиций. На сегодняшний день учебное заведение работает по программам начального, основного общего и среднего общего образования.

Полномочного представителя проинформировали, что на базе школы № 7 уже более 30 лет проходят учебную практику студенты педагогического колледжа и Горно-Алтайского государственного университета. Полпред осмотрел школьный литературно-краеведческий музей, где собраны экспонаты, повествующие о жизни и творчестве алтайских писателей, сказителей и других знаменитых творческих людей Республики Алтай. В учебном заведении проводятся традиционные национальные праздники – «Сары бур», «Дилгайак», «Чага-байрам» и другие.

Кроме того, Анатолий Серышев посетил строительную площадку, где идёт реализация ещё одного значимого социального проекта – «Республиканского классического лицея на 850 учащихся с интернатом на 200 мест». По озвученной информации, государственный контракт на строительство объекта заключен в марте прошлого года, планируемый срок завершения работ – 30 декабря 2026 года. Строительство лицея осуществляется в рамках государственной программы «Развитие образования».

По мнению Анатолия Серышева, крайне важно, что в общеобразовательных учреждениях Республики Алтай активно развивается этнокультурная образовательная среда. Это является существенным фактором сохранения и популяризации алтайской культуры, уверен он. С учетом реализации программ по изучению алтайского языка наряду с государственным русским, школьники имеют уникальную возможность погружаться в богатство родной культуры и традиций. Такой подход, считает полпред, способствует укреплению межнационального единства и патриотическому воспитанию молодёжи.

Во время рабочей встречи речь шла о реализации социальных, культурных и спортивных проектов, направленных на формирование объединяющих ценностных ориентиров у подрастающего поколения. В числе ключевых задач Анатолий Серышев и Андрей Турчак назвали сохранение самобытной культуры и природы Алтая.

Полпред и глава региона также обсудили одно из наиболее масштабных спортивных событий текущего года – международный ралли-марафон «Шёлковый путь», который финиширует в Горно-Алтайске 22 июля. В ходе гонки спортсменам предстоит преодолеть порядка 5 тысяч километров, пересечь несколько климатических и природных зон с разным рельефом – маршрут проходит по берегам Байкала, монгольским степям, пустыне Гоби и горам Алтая, в том числе по одному из самых живописных районов республики – Кош-Агачскому.