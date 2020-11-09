Современный компьютерный томограф стоимостью около 35 млн рублей установили в городской больнице в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Около 500 тыс. рублей было выделено из областного бюджета на ремонт кабинета мультиспиральной компьютерной томографии и установку дополнительной вентиляции.

«С помощью нового компьютерного томографа можно быстро проводить диагностику всех систем организма пациента, что особо важно во время пандемии. Но аппарат будет применяться не только при обследовании больных коронавирусом. Его смогут использовать при диагностировании травм, онкологических, неврологических и иных заболеваний. Исследования в больнице будут проводиться круглосуточно. Ежемесячно обследоваться смогут примерно 350 жителей Анжеро-Судженска, Тайги, Яйского и Ижморского округов – как пациенты стационара, так и амбулаторные больные», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Как рассказала главный врач Анжеро-Судженской городской больницы Ольга Козлова, ранее в медучреждении был 16-срезовый КТ. Сейчас закуплен 64-срезовый аппарат, который делает снимки более высокого качества всего за несколько секунд. Для работы на новом оборудовании рентгенологи и рентгенолаборанты прошли специальное обучение.

«Новый томограф производит четкие и детализированные изображения внутренних органов. В него также встроена программа для подсчета процента поражения легочной ткани, что служит критерием оценки тяжести заболевания. Мы уже протестировали оборудование: сделали 12 исследований пациентам с пневмониями», — добавила Ольга Козлова.

Напомним, в октябре на базе стационара Анжеро-Судженской городской больницы заработал центр амбулаторной онкологической помощи. Новое оборудование для диагностики злокачественных новообразований также приобретено в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». На эти цели было направлено около 450 тыс. рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.