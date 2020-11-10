До конца года в области будут сданы 5 новых детских садов и 2 общеобразовательные школы. Но по некоторым социальным объектам, в том числе в Кемерове, отмечено отставание. Также перенесены сроки ввода детсадов в Полысаеве, Прокопьевске и Яшкинском округе.

«Срыв сроков сдачи социальных объектов недопустим. Школы и детские сады нужны людям сегодня, а не в следующем году. Их строительство является нашим приоритетом. Но только из-за задержек на стройках в Кемерове Минстрой Кузбасса недополучил 800 млн рублей федерального бюджета в октябре этого года. Это недоработка главы города Ильи Середюка», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Особое внимание в регионе уделяется строительству образовательных учреждений по нацпроекту «Демография». С 2019–2020 гг. по нему построено уже 9 детских садов, в том числе 4 — в Кемерове, по одному — в поселках Калачево и Трудармейский Прокопьевского муниципального округа, Прокопьевске, Киселевске и Гурьевске. До конца года в эксплуатацию будет введено еще 5 объектов — 4 в областной столице и один в Осинниках. Всего до конца 2021 года в Кузбассе будет простроено 29 современных детских садов.

Активно ведется строительство новых школ. В начале года была введена в эксплуатацию школа № 81 в Новокузнецке. В сентябре открыт новый корпус современной школы в Лесной Поляне в Кемерове, построенной в рамках нацпроекта «Образование». До конца года будет сдана в эксплуатацию школа в поселке Металлургов Новокузнецкого района и школа №160 в Тайге. Также продолжается возведение школ в Анжеро-Судженске и Юрге. В Кемерове строится школа в микрорайоне №7б и новый корпус лицея №89.

По проекту «Моя новая школа», реализуемому по инициативе губернатора Кузбасса, проводится капитальный ремонт учебных заведений. В рамках программы отремонтированы и оснащены современным оборудованием уже 11 школ, до начала следующего учебного года будут сданы еще 16.

По этому проекту в Трещинской школе Топкинского муниципального округа также отремонтировали помещения, которые в том же здании занимает детский сад. Кроме того, привели в порядок прилегающую территорию, установили игровую площадку. Открытие обновленной школы состоится в ближайшее время.

В декабре после ремонта откроется Елыкаевская школа Кемеровского муниципального округа. Готова к открытию Новосафоновская школа Прокопьевского муниципального округа, до конца года завершатся ремонтные работы в Поломошинской школе Яшкинского округа, школе № 31 в Киселевске и школа № 1 в Березовском (корпус 1 по ул. Школьная, 1А), школе № 30 в Калтане.

Капитальный ремонт школ продолжается в Белове, Новокузнецке, Ленинске-Кузнецком, Прокопьевске, в Беловском и Таштагольском районах, в Промышленновском и Ленинск-Кузнецком округах. К демонтажным работам приступили в школе № 14 в Юрге. Все школы в рамках региональной программы будут отремонтированы до начала учебного года 2021–2022.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.