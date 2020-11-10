Сегодня, 10 ноября, в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации (до 2011 года — День милиции).

Губернатор Кузбасса в своем поздравлении отметил: «Органы внутренних дел во все времена достойно справлялись со своими обязанностями — обеспечивали мир и безопасность в государстве. Но эта работа никогда не была легкой. Непредвиденные ситуации, выезды на место происшествия в любое время и в любую погоду, множество опасностей, которые невозможно предугадать. Все это часть вашей службы. Но самое тяжелое — ответственность за жизни людей, которую вы каждый день берете на себя.

Зачастую мы видим лишь малую долю того, что делает наша полиция. Но за спокойствием в нашем регионе, за порядком на улицах и дорогах стоит огромный труд оперативников, следователей, участковых и работников патрульно-постовой службы.

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел! От всех кузбассовцев и от меня лично примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником! Знаю, что в этот день многие из вас остаются на посту. Спасибо вам за добросовестное выполнение служебного долга, за преданность избранному делу, за порядочность и честность.

В этот день особые слова признательности также хочется сказать вашим семьям, отцам и матерям, женам и детям. Они хранят тепло домашнего очага, разделяют ваши успехи и неудачи, с волнением и тревогой ждут вас со службы. Уверен, сегодня их любовь и поддержка являются для вас лучшим подарком. Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, мира и благополучия! С праздником!»

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.