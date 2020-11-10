Юлия Сергеевна родилась 27 апреля 1986 года в Новокузнецке. В 2009 году окончила Кемеровский государственный университет по специальности «Финансы и кредит».

Стаж работы в органах местного самоуправления — 12 лет. С 2008 года замещала должности муниципальной службы в администрации Новокузнецкого муниципального района.

С 2015 года и по настоящее время работала заведующей сектором предпринимательства и потребительского рынка отдела стратегического развития, инвестиций и потребительского рынка.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.

Фото: ako.ru