Благодаря нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости» 37 предприятий региона наращивают объемы производства без дополнительных финансовых вложений. Привлеченные эксперты помогают компаниям найти проблемные участки и дают практические советы по тому, как избежать потери времени и ресурсов.

«Ключевой целью проекта является ускорение роста производительности труда. Присоединиться к нему могут средние и крупные предприятия несырьевых отраслей экономики. В Кузбассе принципы бережливого производства уже внедряют строительные компании, сельхозпроизводители, машиностроительные заводы, комбинаты по производству продовольственных товаров, горно-шахтного оборудования и коммунальной техники. Благодаря грамотной оптимизации прибыль на этих предприятиях увеличивается, растут заработные платы и создаются новые рабочие места, что особо важно в период пандемии», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Так, в инженерном центре «АСИ» в Кемерове благодаря внедрению бережливых технологий изменили маршрутизацию доставки запчастей. В результате время выпуска одного комплекта автомобильных весов сократилось почти вдвое — с 430 до 254 часов.

На заводе коммунальной техники «КОРМЗ» благодаря логистическим решениям производственные потери в зависимости от участка сократились на 30-90%. Это позволило заводу без дополнительных инвестиций высвободить ресурсы для почти двукратного увеличения объемов выпуска коммунальной спецтехники.

Внедрение принципов бережливого производства на ООО «Кузбасское вагоноремонтное предприятие» из Прокопьевска, которое входит в группу компаний «Новотранс», начнут с участка, где ремонтируют колесные пары грузовых вагонов. Было установлено, что только подготовка и транспортировка комплектующих на этом этапе занимает до 40% рабочего времени, из-за чего снижается общая выработка. Пока на заводе только начали оптимизировать работу, но в дальнейшем планируют применить этот опыт и на других производственных участках. Кроме того, сотрудники предприятия пройдут специальное обучение и смогут передать опыт в сфере бережливого производства коллегам из других цехов. Планируется, что в результате общая производительность завода за год вырастет не менее чем на 10%.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.