За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 183 случая заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 37, Новокузнецк – 33, Прокопьевск – 11, Белово – 10, Междуреченск – 9, Ленинск-Кузнецкий – 8, Гурьевский МО – 7, Таштагольский МО – 7, Анжеро-Судженск – 6, Топкинский – 6, Юрга – 6, Новокузнецкий МР – 5, Беловский МР – 5, Яйский МО – 4, Калтан – 4, Ленинск-Кузнецкий МО – 3, Березовский – 3, Киселевск – 3, Краснобродский – 3, Осинники – 3, Полысаево – 2, Юргинский МО – 2, Ижморский МО – 1, Кемеровский МО – 1, Крапивинский МО – 1, Прокопьевский МО – 1, Тисульский МР – 1, Яшкинский – 1.

6 пациентов скончались. У мужчины 1935 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и бронхиальной астмы. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронического бронхита. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемеровском районе.

У женщины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне эндокринной патологии. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Калтане.

У мужчины 1948 года рождения развилась двусторонняя субтотальная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни. Он проживал в Новокузнецке.

292 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 13485 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получает 3791 пациент с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7082 человека.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".