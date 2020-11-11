В регионе созданы мобильные группы из работников лесничеств и правоохранительных органов, которые проводят рейды по местам вероятной браконьерской заготовки новогодних елей. Контролируется и деятельность предпринимателей, заготавливающих хвойные деревья в преддверии праздников. Ближе к Новому году начнутся проверки елочных базаров в городах Кузбасса.

«Незаконная рубка лесных насаждений в соответствии с Уголовным кодексом РФ наказывается штрафом до 3 млн рублей либо лишением свободы на срок до 7 лет со штрафом до 500 тысяч рублей. Также нарушитель будет обязан возместить причиненный ущерб. Продажа деревьев, добытых браконьерским способом, влечет наложение штрафа в размере до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет», — сообщил начальник департамента лесного комплекса Кузбасса Максим Яковлев.

Работа по защите лесов региона от незаконных рубщиков ведется круглогодично. С января проведено 1 392 рейда, выявлено 156 незаконных рубок. Возбуждено 51 уголовное дело, 14 «черных» лесорубов уже понесли наказание, по остальным эпизодам продолжается следствие. Для выявления незаконной активности в Кузбассе также применяется дистанционный спутниковый мониторинг лесничеств. Полученные данные подтвердили несанкционированные вырубки в Прокопьевском лесничестве на общей площади 2,2 га и в Мариинском лесничестве на площади 8,2 га.

Кроме того, в регионе создана межведомственная мобильная группа из сотрудников департамента лесного комплекса Кузбасса, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и ФСБ. В их распоряжении есть высокопроходимый автомобиль, квадроцикл, снегоход. Кроме того, они могут пользоваться спутниковой связью и средствами скрытой фиксации нарушений (фотоловушками). С начала года группа провела 15 выездов, в том числе 2 вертолетных рейда. В результате выявлено 6 незаконных рубок.

Как сообщили в департаменте лесного комплекса Кузбасса, все применяемые меры позволили за 10 месяцев на треть сократить количество незаконных рубок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 222 до 156 случаев. За это же время объем незаконно заготовленной древесины уменьшился на 56,1% (с 25 474,8 куб. метров до 11 167,9 куб. метров).

Фото: ako.ru

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.