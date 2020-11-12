За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 181 случай заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 41, Новокузнецк – 38, Юрга – 13, Прокопьевск – 12, Полысаево – 10, Междуреченск – 10, Киселевск – 10, Анжеро-Судженск – 9, Белово – 8, Ленинск-Кузнецкий – 8, Мыски – 7, Яйский МО – 4, Тисульский МР – 3, Таштагольский МР – 2, Кемеровский МО – 2, Ленинск-Кузнецкий МО – 1, Новокузнецкий МР – 1, Тяжинский МО – 1, Калтан – 1.

6 пациентов скончались. У женщины 1963 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Заболевание протекало на фоне гипертонической болезни. Она проживала в Киселёвске.

У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1935 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1975 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни, сахарного диабета 2 типа, ожирения 3 степени. Она проживала в Ленинске-Кузнецком.

У женщины 1981 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета 2 типа, ожирения 3 степени. Она проживала в Прокопьевске.

У мужчины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне анемии тяжелой степени. Он проживал в Белове.

229 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 13714 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 3737 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8094 человека.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".