Работы на площадке идут в соответствии с графиком.

«Новый терминал станет достойным подарком всему Кузбассу к 300-летнему юбилею. Уже выполнено более 50% строительных работ. Проведены коммуникации, функционирует временное теплоснабжение, поэтому ничто не препятствует выполнению отделки в зимний период», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

С опережением сроков в терминале установлены монолитные и металлические конструкции. Дополнительно привлечены 164 специалиста, что позволит ускорить темпы строительства.

Возведение терминала началось в мае 2020 года, ввод в эксплуатацию запланирован на май 2021 года, к юбилею региона. Аэровокзал высотой 21 м будет состоять из 4 этажей — одного подземного и трех надземных. Общая площадь здания составит более 11,6 тысяч кв. метров. Новый комплекс позволит увеличить пропускную способность аэропорта в 2 раза — с 200 до 460 пассажиров в час. Финансирование составит 3,7 млрд рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.