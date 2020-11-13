За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 183 случая заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 48, Кемерово – 34, Междуреченск – 28, Ленинск-Кузнецкий – 19, Киселевск – 13, Прокопьевск – 10, Осинники – 9, Новокузнецкий муниципальный район – 3, Юрга – 3, Тайга – 2, Анжеро-Судженск – 2, Белово – 2, Тисульский муниципальный район – 2, Калтан – 1, Краснобродский – 1, Полысаево – 1, Гурьевский муниципальный округ – 1, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ – 1, Таштагольский муниципальный район – 1, Топкинский муниципальный округ – 1, Яшкинский муниципальный округ – 1.

5 пациентов скончались. У мужчины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, неврологической патологии. Он проживал в Юрге.

У женщины 1968 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Ленинске-Кузнецком.

У мужчины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни, сахарного диабета 2 типа. Он проживал в Новокузнецке.

У женщины 1967 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Междуреченске.

269 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 13983 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 3646 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9040 человек.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.