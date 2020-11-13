Приобретено почти 500 концентраторов кислорода и 2 тысячи пульсоксиметров. Из резервного фонда правительства Кузбасса на эти цели выделено около 40 млн рублей.

На покупку пульсоксиметров для измерения концентрации кислорода в крови (сатурации) направлено 6,2 млн рублей. 1 тысяча приборов уже распределили по медицинским организациям, остальные будут доставлены в область в ближайшее время. Показания прибора важны, чтобы определить, как будут лечить пациента — в стационаре или амбулаторно.

«В первую очередь пульсоксиметрами обеспечиваем эпидбигады, которые выезжают на дом к пациентам с температурой, медработников, осуществляющих прием пациентов. Также по договору безвозмездного пользования приборы бесплатно на время лечения будем выдавать амбулаторным пациентам, которым по показаниям врача требуется постоянный контроль уровня насыщения крови кислородом», — прокомментировала первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина.

Более 30 млн рублей выделено на закупку 461 концентратора кислорода для медицинских организаций. Это позволит дополнительно обеспечить кислородом 707 пациентов с дыхательной недостаточностью (часть аппаратов могут подавать кислород сразу двум больным). В регион уже поступили 77 установок, еще 61 аппарат ожидают сегодня, 13 ноября. В первую очередь их направят в отделения, перепрофилированные для лечения пациентов с пневмониями и коронавирусной инфекцией — в Прокопьевск, Междуреченск, Гурьевск, Киселевск, Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий, Кемерово. До конца месяца будет доставлено еще 323 концентратора.

Концентратор фильтрует атмосферный воздух, пропуская его через так называемое молекулярное решето. На выходе получается газовая смесь, на 95% состоящая из чистого кислорода. Она поступает в диффузор для вдыхания. Аппараты имеют небольшой вес, их можно быстро перемещать между палатами и оперативно подключать к кислороду больных, имеющих затруднение дыхания.

По информации министерства здравоохранения Кузбасса, на сегодняшний день потребность медучреждений региона в кислороде обеспечена в полном объеме. Из 4 805 коек, организованных для лечения пациентов с коронавирусом и пневмонией, более половины — с кислородной поддержкой.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.