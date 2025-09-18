В преддверии профессионального праздника губернатор Кузбасса вручил федеральные и областные награды 117 специалистам, которые занимаются сохранением и приумножением «зеленых легких» региона. Двое специалистов областного лесного комплекса отмечены нагрудным знаком «Отличник охраны природы», еще трое получили почетные грамоты министерства природных ресурсов и экологии РФ. Нагрудного знака отличия «Почетный работник лесного хозяйства» удостоен тракторист Анжерского лесхоза Юрий Греб, ведомственный знак отличия «За сбережение и приумножение лесных богатств России» вручили инженеру территориального отдела по Мысковскому лесничеству Татьяне Фастыковской.

Илья Середюк на торжественном приеме отметил, что лесной комплекс Кузбасса ежегодно пополняет бюджеты всех уровней на сумму более 1 млрд рублей.

«В регионе работают более 300 предприятий по заготовке и переработке древесины. Предприятия малого и среднего бизнеса создают рабочие места в сельской местности. Наши лесоводы первыми в стране разработали технологию лесной рекультивации земель, нарушенных горными работами. Также первыми в России начали выращивать сеянцы кедра сибирского в питомниках», – подчеркнул глава региона.

Илья Середюк добавил, что леса в Кузбассе полностью восстанавливаются, в том числе по нацпроекту «Экологическое благополучие». В этом году в регионе уже высадили 816 гектаров хвойных лесов.

Кроме того, сегодня губернатор открыл региональный этап чемпионата «Лесоруб России – 2025». В пресс-службе областного правительства напомнили, что в прошлом году в общероссийском финале чемпионата кузбассовец Павел Бусов занял первые места в ключевых дисциплинах.

Фото: пресс-служба АПК