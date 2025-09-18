Приключение начинается с подписки: как власти привлекают туристов в регион с помощью соцсетей

На связи с жителями

Для государственных структур и органов местного самоуправления крайне важно поддерживать диалог с населением. Обратная связь помогает понять, насколько эффективна текущая политика и где именно требуются коррективы для улучшения качества жизни. При этом сегодня граждане все реже выражают мнение на митингах или в письмах, поскольку делают это онлайн: в социальных сетях.

Власти, в свою очередь, адаптировались: были созданы так называемые госпаблики – официальные аккаунты и сообщества госучреждений и муниципалитетов в популярных платформах. Только в Кузбассе таких страниц уже свыше трёх тысяч.

«Для наших жителей госпаблики стали главным источником достоверной информации в соцсетях, поэтому они должны быть интересными и актуальными. Немаловажно и то, что кузбассовцы на этих площадках могут решить вопросы практически в любой сфере жизни, а власти – получить обратную связь от населения», – рассказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Кстати, губернатор активно присутствует в соцсетях: ежедневно делится новостями региона, выкладывает фото и видео с выездов на места, подводит итоги недели и отвечает на актуальные вопросы жителей. Такая публичная деятельность не осталась без внимания экспертов. Согласно исследованию центра информационных коммуникаций «Рейтинг», по итогам августа этого года Илья Середюк вошёл в число 20 лучших губернаторов России, став вторым среди глав регионов Сибири.

Для местных и гостей

Вернемся к системе госпабликов Кузбасса. В нее входят аккаунты различных региональных министерств. В том числе министерства туризма. Именно здесь кузбассовцы могут найти ответы на вопросы «Где провести отпуск, не покидая границ региона?» или «Куда съездить на выходных?».

Министерство туризма Кузбасса активно ведет страницы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также телеграм-канал. Здесь регулярно публикуются актуальные новости, анонсы мероприятий и отчёты о ключевых событиях в сфере туризма региона.

Особое внимание уделяется освещению реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Его целью является повышение роли туристической отрасли в экономике страны и увеличение числа туристических поездок до 140 млн к 2030 году. В рамках нацпроекта в конце прошлого года в Шерегеше открыли новую автомобильную дорогу в секторе Е. Также при поддержке федерального финансирования в регионе активно строятся современные модульные средства размещения. В 2024 году появилось более 70 глэмпингов. Крупнейший из них расположился на территории экокомплекса «Танай» и включает 59 номеров.

В соцсетях министерства освещаются все направления туристического развития: горнолыжный, промышленный, событийный, автомобильный туризм и другие. Публикуются итоги участия кузбассовцев в региональных, всероссийских и международных конкурсах, а также анонсы и фоторепортажи с крупных мероприятий, например научно-популярного фестиваля «Динотерра», который прошёл минувшим летом в деревне Шестаково Чебулинского округа и собрал свыше 56 тысяч гостей.

Для более эффективного информирования Министерство туризма Кузбасса в соцсетях использует разнообразные форматы: текстовые посты, видео, прямые трансляции. Есть и постоянные рубрики. Одной из популярных является «Календарь на выходные», в которой рассказывается о мероприятиях ближайших дней.

«Шерегеш» и не только

Активно ведут социальные сети и подведомственные учреждения регионального министерства туризма. Например, Агентство по туризму Кузбасса, которое в первую очередь рассчитано на представителей отрасли. Не менее важным направлением его работы является официальный туристический портал Visit Kuzbass, который также представлен в соцсетях. Здесь пользователи находят информацию о турах и экскурсиях от местных операторов, тематические подборки локаций, анонсы и отчёты о событиях.

Всё минувшее лето в аккаунтах Visit Kuzbass выходила специальная рубрика «Кузбасс без чемодана». В рамках неё жителям региона рассказывали о возможностях летнего отдыха: куда съездить, какие мероприятия посетить, какие туры выбрать. В общей сложности в рамках данной кампании было опубликовано более трёх тысяч материалов.

Не менее активно использует социальные сети в качестве основного канала связи с гостями курорт «Шерегеш». К началу сентября 2025 года общая аудитория официальных сообществ курорта в «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также канала в «Телеграме» превысила 24,5 тысячи человек. Стремительно растёт аудитория телеграм-канала «Новости «Шерегеша»: с 837 подписчиков в 2022 году до более чем 15 тысяч на сегодняшний день. В соцсетях курорта публикуется всё, что нужно для комфортного отдыха: афиша вечерних мероприятий, расписание экскурсий и активностей, информация о состоянии трасс и погоде, график работы подъемников, а также полезные советы. Контент разнообразен, найдётся всё от коротких видео и репортажей до оперативных сторис и интерактивных опросов.

Особое внимание уделяется программе лояльности для жителей Кузбасса, запущенной в 2022 году. Через соцсети дирекция курорта подробно объясняет, как подключиться к программе, где и на что можно получить кешбэк до 20 процентов, будь то проживание, прокат снаряжения, ски-пассы или питание. Публикации содержат пошаговые инструкции: кто может участвовать, как зарегистрировать карту «Мир» на региональном портале госуслуг (вкузбассе.рф), какие организации являются партнёрами. Благодаря такой прозрачной коммуникации всё больше жителей региона пользуются этими возможностями.

Социальные сети курорта являются живым, оперативным и заботливым инструментом взаимодействия с туристами, который направлен на то, чтобы каждый визит в «Шерегеш» был удобным, безопасным и выгодным.

На личном примере

Губернатор Илья Середюк задал высокую планку уровню коммуникации с жителями посредством социальных сетей. Соответствовать ей стараются и главы региональных министерств. Так, министр туризма Кузбасса Елена Латышенко активно ведет аккаунты в «ВКонтакте», «Одноклассниках» и «Телеграме». Общая аудитория превышает 4,6 тысячи человек (для сравнения, в мае прошлого года она составляла 3,6 тысячи). На страницах министр делится новостями отрасли, анонсирует значимые события, отвечает на вопросы подписчиков и комментарии. О развитии туризма в регионе она также рассказывает в прямых эфирах на площадках регионального правительства и в программе «Акценты» на телеканале «Кузбасс Первый».

Подведем итог. Сегодня социальные сети Министерства туризма Кузбасса стали одним из ключевых инструментов информирования населения – от масштабных инфраструктурных проектов до локальных событий. Они обеспечивают открытый диалог между властью, бизнесом и туристами, способствуя развитию отрасли и повышению ее прозрачности.