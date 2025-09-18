Кузбассовцы увидят прямую трансляцию пресс-конференции с участием губернатора Кузбасса.

Напомним, что во время недавнего онлайн-общения с жителями Кемеровской области в социальных сетях, глава региона Илья Середюк объявил о намерении провести отдельную пресс-конференцию для представителей средств массовой информации.

Дата мероприятия назначена на вторник, 23 сентября, начало запланировано на 10.00. Губернатор ответит на вопросы, поступившие от журналистов, представителей детских медиацентров и блогеров.

Трансляцию пресс-конференции в прямом эфире будут вести сразу два телеканала холдинга – «Кузбасс Первый» и «Десятка», а также радиостанция «Кузбасс FM» и сайт РИА «Кузбасс». Кроме того, прямой эфир будет доступен на личных страницах губернатора Кузбасса в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», и в мессенджерах МАХ и Тelegram.