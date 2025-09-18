«Кузбассразрезуголь» стал призером федерального конкурса лучших практик социально-ответственного бизнеса «Дело в людях»

УК «Кузбассразрезуголь» вошла в число победителей XVIII Всероссийского конкурса корпоративных проектов социально-ответственного бизнеса «Дело в людях». Реализуемый угольной компанией проект промышленного туризма «Сила угля Кузбасса» занял второе место в номинации «Устойчивый туризм».

«Кемеровская область является лидером среди российских регионов по промышленному туризму, а в числе самых популярных промышленных экскурсий региона — посещение нашего угольного разреза. Ежегодно мы принимаем более 1,5 тыс. гостей из регионов России и зарубежных стран, чтобы в ходе экскурсий наглядно продемонстрировать, как сегодня работают современные угледобывающие предприятия, из чего складывается ответственное недропользование и почему уголь сегодня важен для укрепления промышленного потенциала», — отметила директор по связям с общественностью и коммуникациям УК «Кузбассразрезуголь» Мария Пименова.

«Кузбассразрезуголь» реализует программу промышленного туризма с 2021 года. За это время ежегодный туристический поток вырос почти в 5 раз. С начала 2025 года гостями угледобывающего предприятия стали более 1,2 тыс. туристов из России, а также Нидерландов, Китая, Тайланда и ОАЭ. Посещение угольного разреза включено в национальный брендовый тур «Кузбасс. Огонь в сердце», в 2024 году экскурсия признана Лучшим маршрутом промышленного туризма в России по итогам национальной туристической премии «Маршрут года».

Фото: пресс-служба УК «Кузбассразрезуголь».

ДЛЯ СПРАВКИ: Всероссийский конкурс «Дело в людях» проводится с 2008 года среди компаний, реализующих проекты в области устойчивого развития. Цель конкурса – выявление и распространение лучших практик социально-ответственного бизнеса для повышения прозрачности и конкурентоспособности российских компаний. Организатором выступает Межрегиональная общественная организация «Ассоциация менеджеров».

