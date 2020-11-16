По данным Областного штаба по коронавирусу, 14 ноября в Кузбассе выявлен 181 случай заражения коронавирусной инфекцией, 15 ноября — 183 случая, 16 ноября — 185 случаев. Скончались за это время 15 пациентов, а в списке выздоровевших 700 человек.

В частности , за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 185 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 42, Новокузнецк – 38, Междуреченск – 21, Анжеро-Судженск – 9, Прокопьевск – 8, Ленинск-Кузнецкий – 7, Осинники – 6, Березовский – 5, Калтан – 5, Тайга – 5, Юрга – 5, Новокузнецкий муниципальный район – 4, Промышленновский муниципальный округ – 4, Белово – 4, Киселевск – 4, Краснобродский – 4, Юргинский муниципальный округ – 4, Беловский муниципальный район – 2, Кемеровский муниципальный округ – 2, Яйский муниципальный округ – 2, Мыски – 1, Полысаево – 1, Крапивинский муниципальный округ – 1, Топкинский муниципальный округ – 1.

4 пациента скончались. У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Анжеро-Судженске.

У мужчины 1943 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек, бронхиальной астмы, анемии. Он проживал в Тяжинском районе.

У мужчины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической патологии почек. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке.

231 пациент выздоровел. Таким образом, в Кузбассе 14683 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 3480 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 9691 человек.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.