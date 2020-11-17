За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 182 случая заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк-45, Кемерово-44, Белово-17, Прокопьевск-11, Мыски-9, Междуреченск-8, Ленинск-Кузнецкий-7, Осинники-6, Кемеровский МО-5, Калтан-4, Беловский МР-4, Анжеро-Судженск-3, Ижморский МО-3, Полысаево-3, Новокузнецкий МР-3, Топкинский МО-3, Березовский-2, Киселевск-2, Промышленновский МО-1, Таштагольский МР-1, Тяжинский МО-1.

4 пациента скончались. У мужчины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии почек, гипертонической болезни, гепатита. Он проживал в Новокузнецке.

У женщины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета 2 типа. Она проживала в Мысках.

У мужчины 1975 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне ожирения 1 степени. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

241 пациент выздоровел. Таким образом, в Кузбассе 14924 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 3417 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9610 человек.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".