Объект возводится в рамках национального проекта «Образование». Новая школа разместится в четырехэтажном здании общей площадью почти 17,5 тысяч кв. м. На строительство и оснащение будет направлено более 1 млрд рублей из федерального бюджета и 215,3 млн рублей – из регионального. Срок сдачи — декабрь 2021 года.

«Микрорайон 15а в Кемерове активно застраивается, здесь живет много молодых семей с детьми. Пока ребята ходят в школы соседнего района, но из-за большого количества учеников занятия там проходят в две смены. К тому же добираться до этих школ не всегда удобно. Новое учебное заведение, в котором смогут учиться более тысячи детей, решит эти проблемы», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время торжественной церемонии забивки первой сваи.

Проект строящейся на Притомском проспекте школы — типовой. Аналогичные здания уже построены в Лесной Поляне и в Рудничном районе Кемерова. Школа будет иметь усиленный сейсмостойкий каркас и утепленные кирпичные стены. При подборе строительных и отделочных материалов особое внимание уделяется экологичности и пожарной безопасности. Для маломобильных учеников установят лифты и широкие дверные проемы без порогов.

На 1-м этаже школы будет расположен блок начальных классов. Здесь разместят не только учебные кабинеты, но и помещения для групп продленного дня, игровые, спальные комнаты. В школе будет несколько спортивных залов с душевыми, трудовые мастерские, библиотека с инфоцентром, хореографические залы и отдельные кабинеты с лабораториями для физики, химии, астрономии. В цокольном помещении планируют организовать спортивный тир.

Напомним, в 2020 году по нацпроекту «Образование» в Кузбассе уже открыты два общеобразовательных учреждения: школа в кемеровской Лесной Поляне и школа № 81 в Новокузнецке. До конца года планируется ввести в строй школы в Тайге и в поселке Металлургов Новокузнецкого района.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.