В правительстве Кузбасса в режиме ВКС состоялось совещание с участием главных врачей больниц региона, на котором обсудили обеспечение противовирусными медикаментами амбулаторных и стационарных пациентов. Другими темами стали повышение производительности бригад скорой помощи и снабжение стационаров кислородом.

«Более 400 кузбассовцев, которые заразились коронавирусом и сейчас проходят амбулаторное лечение, уже получили полагающиеся им бесплатные препараты. При этом в регион продолжаются регулярные поставки медикаментов, что позволяет избежать дефицита. На минувших выходных в Кузбасс прибыли два самолета с противовирусными препаратами и антибиотиками. Сегодня ночью было доставлено еще 100 тысяч упаковок антибиотика «Цефтриаксон», столько же поступит до конца ноября», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Как отметил министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин, на 17 ноября в регионе развернуто 4 805 коек для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией, 2 489 из них — с кислородной поддержкой. Чтобы избежать перебоев с поставками медицинского кислорода, было закуплено почти 500 автономных кислородных концентраторов.

По информации регионального Минздрава, количество вызовов скорой помощи за последнюю неделю снизилось на 15%. Однако высокая нагрузка на бригады сохраняется в Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске, Киселевске и Прокопьевске. Чтобы сократить время, которое тратится на обработку машин после перевозки потенциально зараженных пациентов, было принято решение ввести ставки дезинфекторов. Такие сотрудники появятся в больницах, где есть «красные зоны». Губернатор Кузбасса подчеркнул, что санитарная обработка машин и спецкостюмов медицинской бригады обязательно должна проходить в теплых помещениях.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.