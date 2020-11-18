За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 178 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 44, Новокузнецк – 38, Междуреченск – 23, Прокопьевск – 18, Юрга – 13, Ленинск-Кузнецкий – 12, Белово – 8, Анжеро-Судженск – 6, Киселевск – 5, Новокузнецкий МР – 4, Гурьевский МО – 2, Кемеровский МО – 3, Мыски – 1, Осинники – 1.

3 пациента скончались. У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкогематологии. Она проживала в Таштагольском районе.

У женщины 1971 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и ожирения. Она проживала в Кемерове.

У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Гурьевске.

199 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 15123 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 3393 пациента с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9827 человек.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".