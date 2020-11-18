В администрации правительства Кузбасса прошел торжественный прием в честь медицинских работников, работающих в «красных зонах» больниц. За вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и профессионализм были награждены 43 человека.

«Вы находитесь на передовой борьбы с новой инфекцией, которая представляет угрозу для жителей всего мира. И вы достойно справляетесь с этим испытанием, зачастую рискуя собственными жизнями и здоровьем. От всех жителей Кузбасса и лично от себя благодарю вас за нелегкий, самоотверженный труд, вы – наши герои», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на торжественном награждении.

Глава региона отметил, что промышленность Кузбасса также была оперативно переориентирована для помощи системе здравоохранения. В области производят лекарственные и дезинфицирующие средства, рециркуляторы для обеззараживания воздуха.

Почетной грамотой президента Российской Федерации награждены 10 кузбасских медиков: терапевты, инфекционисты, пульмонолог, неврологи, фельдшеры скорой помощи. Еще 10 работающих в «красных зонах» специалистов — медицинские сестры, дезинфекторы, инфекционисты, фельдшеры — отмечены Благодарностью президента России.

Также медработникам были вручены областные награды: медаль «За служение Кузбассу» и нагрудный знак «Почетный работник здравоохранения Кузбасса». Медали «За веру и добро» получил 21 сотрудник больниц и станций скорой медицинской помощи.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.