Кузбасс получил дополнительные квоты в рамках федеральной программы WorldSkills Express на профессиональное обучение специалистов отраслей, пострадавших из-за пандемии. Таким образом, бесплатно получить новую профессию в этом году смогут уже 3 100 жителей региона.

Пройти обучение могут выпускники 2020 года, а также те, кто потерял или может потерять работу в связи с пандемией COVID-19. Это сотрудники сфер культуры, туризма, авиа- и автоперевозок, общественного питания и т. п. По выделенным ранее квотам участниками программы стали 2900 кузбассовцев, из них 463 уже закончили обучение. Теперь на курсы смогут пойти еще 200 жителей региона.

Кузбассовцам предлагают освоить одно из 55 профессиональных направлений. В их числе веб-дизайн и разработка, интернет-маркетинг, геодезия, дошкольное воспитание, облицовка плиткой, кирпичная кладка, поварское дело, реклама, ремонт и обслуживание автомобилей, медицинский и социальный уход, флористика, хлебопечение, электромонтаж, сварочные технологии.

WorldSkills Express — совместная разработка Министерства просвещения России, Рособрнадзора, Роструда и Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Проект помогает определить наиболее востребованные в разных регионах страны профессии и быстро обучить соискателей необходимым навыкам.

Занятия проходит в 28 центрах WorldSkills с применением дистанционного формата обучения. Центры расположены на базе техникумов и колледжей в Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске, Белове, Прокопьевске, Киселевске и Юрге.

Желающим получить новую профессию нужно зарегистрироваться на сайте https://express.worldskills.ru/ и ознакомиться с перечнем доступных компетенций. По всем вопросам жители Кузбасса могут обращаться по телефонам: 8 (3842) 57-11-20; 8-905-911-20-04.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.