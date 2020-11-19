По данным областного штаба по коронавирусу, за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 178 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 52, Кемерово – 41, Белово – 25, Прокопьевск – 11, Осинники – 9, Киселевск – 9, Мыски – 8, Мариинский муниципальный район – 5, Беловский муниципальный район – 4, Топкинский муниципальный округ – 2, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ – 2, Калтан – 2, Краснобродский – 1, Ленинск-Кузнецкий – 1, Гурьевский муниципальный округ – 1, Кемеровский муниципальный округ – 1, Крапивинский муниципальный округ – 1, Новокузнецкий муниципальный район – 1, Таштагольский муниципальный район – 1, Юргинский муниципальный округ – 1.

4 пациента скончались. У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Березовском.

У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Белове.

У мужчины 1928 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

202 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 15325 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 3365 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9937 человек.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.