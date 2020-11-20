В ходе рабочего визита в Топкинский муниципальный округ губернатор Сергей Цивилев посетил новый модульный фельдшерский пункт в поселке Октябрьский и отделение скорой медицинской помощи районной больницы.

«Качественная медицинская помощь должна быть доступна не только в городах, но и в самых отдаленных селах и поселках Кузбасса. Со своей стороны мы задействуем все ресурсы для поддержки медицинских организаций Кузбасса. В регионе действуют программы по привлечению квалифицированных кадров. Многое делается и для того, чтобы медики могли работать в максимально комфортных условиях. В том числе мы открываем новые ФАПы вместо старых аварийных построек. В этом году установлены 34 таких медпункта, причем все они произведены именно в Кузбассе», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Фельдшерский пункт в поселке Октябрьский был открыт в сентябре этого года в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». В поселке живут 209 взрослых и 35 детей, ранее им приходилось получать медицинскую помощь в здании 1946 года постройки с печным отоплением и отсутствующим водоснабжением. Теперь прием проходит в теплом оборудованном помещении, которое адаптировано для маломобильных пациентов.

Сергей Цивилев также осмотрел отделение скорой медицинской помощи Топкинской районной больницы. Она обслуживает более 43 тысяч жителей. Здесь работают 2 бригады, которые при необходимости доставляют пациентов в стационар и в медицинские организации областного центра. Радиус обслуживания составляет 75 км. Помощь населению оказывают 23 медработника, в том числе 4 врача. При этом 5 сотрудников были трудоустроены по программам государственной поддержки работников сферы здравоохранения. Они получили служебное жилье и стимулирующие выплаты.

Сейчас на базе Топкинской районной больницы работает 5 эпидбригад — 1 детская и 4 взрослых, что помогло сократить нагрузку на скорую помощь. За станцией закреплены 5 автомобилей, в том числе полученный в этом году реанимобиль.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.