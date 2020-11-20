Подведены итоги уборочной кампании 2020 года. Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в Кузбассе собрали 1 млн 280 тысяч тонн зерна. Ранее были подведены итоги уборочной кампании в бункерном весе, то есть до просушки и сортировки зерна. Теперь же стали известны результаты после обработки, то есть в амбарном весе.

«Кузбасские сельхозпроизводители полностью обеспечили продовольственные потребности региона по зерну, излишки идут на экспорт. В дальнейшем планируется ежегодно увеличивать объемы собранного зерна и технических культур как за счет повышения урожайности, так и благодаря введению в оборот неиспользуемых земель. В этом году введено 20,6 тыс. га, превысив план на 8 тыс. га. В результате Кузбасс стал лидером по темпу ввода в оборот земель сельхозназначения среди регионов Сибири. Это позволит увеличить экспортные поставки», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Посевная площадь зерновых в этом году составила 571 тыс. га. Лидерами по количеству собранного зерна стали Промышленновский (160,6 тыс. тонн), Ленинск-Кузнецкий (150,2 тыс. тонн), Топкинский (138,2 тыс. тонн) и Прокопьевский (103,5 тыс. тонн) округа. Высоких показателей урожайности зерновых достигли аграрии Яшкинского (34,4 ц/га), Гурьевского (30,1 ц/га), Кемеровского (26,8 ц/га) округов.

Валовой сбор пшеницы — ориентированного на экспорт продукта — составил 771 тыс. тонн, что почти на 20% больше, чем годом ранее.

Также собрано 156 тыс. тонн масличных культур, что на 30% больше показателя 2019 года. В частности, рапса собрано на 54% больше, чем в прошлом году. По урожайности лидируют Топкинский (29,2 ц/га) и Ижморский (24,1 ц/га) округа и Тисульский район (22,7 ц/га).

Картофеля выращено 166,5 тыс. тонн, овощных культур — 37 тыс. тонн.

Лучшие представители отрасли получили областные награды. Орденом Почета Кузбасса награжден Владислав Кудряшев, механизатор ООО «Весна». Медаль «За веру и добро» получила Людмила Августова, зоотехник центра трудовой адаптации осужденных колонии-поселения №3 Чебулинского округа. Медалью «За служение Кузбассу» отмечены механизатор агрохолдинга «Кузбасский» Павел Лехнер и Любовь Козлова, ветеринарный фельдшер «Анжеро-Судженской станции по борьбе с болезнями животных». Глава КФХ Валерий Белкин получил медаль «За бизнес во имя созидания». Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» II степени вручена главному зоотехнику-селекционеру ООО «Племенной завод Ленинск-Кузнецкий» Николаю Борисенко. Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени вручена главе КФХ Хаважи Арсанову. Механик ООО «Златозара» Виктор Орлов получил золотой нагрудный знак «Кузбасс». Орденом «За обустройство земли Кузнецкой» награжден советник президента по сельскому хозяйству холдинговой компании «Сибирский деловой союз» Виктор Родионов. Почетные грамоты Правительства Кузбасса получили заведующая диагностическим отделом «Новокузнецкой региональной ветеринарной лаборатории» Татьяна Куропова и техник центра агрохимической службы «Кемеровский» Виктор Колосов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.