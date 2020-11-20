К уборке привлечены около 2,5 тыс. работников дорожного комплекса. В первую очередь от снега и наледи освобождают маршруты общественного транспорта, подходы к школам и другим социальным объектам, тротуары. С начала зимнего сезона с улиц городов и поселков Кузбасса вывезли 1,3 тыс. кубометров снега.

«В Кузбассе подготовлено все необходимое для стабильной работы дорожно-транспортной инфраструктуры в холодное время года. Заготовлен и регулярно пополняется запас противогололедных материалов, обновлен парк дорожной техники. Более 1,3 тысяч спецмашин ежедневно выезжают на расчистку улиц в муниципалитетах. В период обильных снегопадов круглосуточную уборку готовы обеспечить еще 1,2 тысячи машин, в том числе более 500 единиц техники могут предоставить промышленные предприятия муниципалитетов», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Как отметили в министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, на обновление парка дорожной техники в 2020 году из областного бюджета направили более 350 млн рублей. На эти средства закупили 64 комбинированных дорожных машины кузбасского производства. Это универсальная техника, которая может работать круглый год. Зимой она очищает дорогу от ледяного наката специальным ножом, щетками сметает снег и затем посыпает дорогу песком. Для «зимней» работы до конца года будут переоборудованы 13 из 64 машин, остальные — по необходимости.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.