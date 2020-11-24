На совещании по противодействию распространению коронавирусной инфекции под руководством губернатора Кузбасса Сергея Цивилева обсудили работу медицинских учреждений региона в период новогодних праздников, обеспечение пациентов медикаментами и развитие системы реабилитации.

«Уже сейчас прорабатывается план работы медицинских учреждений региона во время новогодних праздников. Помощь больным коронавирусом будет оказываться в полном объеме и в конце декабря, и в начале января. Кроме того, прошу региональный Минздрав обратить особое внимание на необходимость реабилитации пациентов после болезни, которая включает в себя как прием определенных витаминов и препаратов, так и различные физические упражнения», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Список рекомендованных для реабилитации препаратов и витаминов уже составлен и передан аптечным сетям. Наличие этих лекарств, как и наличие противовирусных медикаментов и антибиотиков, находится на ежедневном контроле правительства Кузбасса. Для реабилитации пациентов, переболевших коронавирусом, будут организованы специализированные койки в стационарах Кемерова, Новокузнецка и Ленинска-Кузнецкого.

По информации Минздрава Кузбасса, за две последние недели зафиксировано стабильное высвобождение коечного фонда. В регионе развернуто 4 843 койки для больных COVID-19 и пневмониями, 607 из них сейчас свободны. Отмечается также снижение суточного числа заболевших коронавирусом. Количество пациентов, сообщающих об обнаружении у себя симптомов ОРВИ, сейчас вдвое меньше, чем в пиковые дни в начале ноября. В связи с этим было принято решение возобновить диспансеризацию населения и диспансерное наблюдение хронических больных в медицинских учреждениях.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.