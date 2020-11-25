За ближайшие 3 года в России на эти цели направят 13,5 млрд рублей, в том числе 6,7 млрд будут выделены регионам дополнительно. Соответствующие поправки были внесены в проект федерального закона о бюджете на 2021 год и одобрены Государственной Думой во втором чтении.

Проблему переселения людей с подработанных территорий неоднократно озвучивал губернатор Сергей Цивилев на встречах с президентом России Владимиром Путиным. Глава региона отмечал, что программу по переселению необходимо завершить к концу 2024 года. Президент Российской Федерации дал соответствующие поручения.

Согласно одобренным Госдумой поправкам, в ближайшие 3 года в регион поступит 10,3 млрд рублей, что позволит полностью снести ветхое жилье, расположенное на подработанных территориях, и переселить дополнительно 5 398 семей.

Выделяемые на программу суммы будут увеличены в разы. Так, Прокопьевск в 2021 году получит более 1,5 млрд рублей — в 3 раза больше, чем в 2020 году. В Киселевск в следующем году будет направлено 821 млн рублей (в 2020 году — 275 млн рублей). На переселение жителей Анжеро-Судженска заложено 735 млн рублей (2020 год — 341 млн).

Всего с 1998 года на переселение кузбассовцев из ветхого жилья, ставшего непригодным проживания в результате ведения горных работ, из федерального бюджета было выделено более 18 млрд рублей. Благодаря этим средствам уже были переселены 17069 семей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.