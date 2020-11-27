За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 177 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 46, Новокузнецк – 38, Белово – 19, Междуреченск – 14, Осинники – 12, Ижморский МО – 8, Беловский МР – 7, Мыски – 7, Калтан – 5, Топкинский МО – 4, Анжеро-Судженск – 3, Киселевск – 3, Ленинск-Кузнецкий – 3, Новокузнецкий МР – 3, Прокопьевск – 2, Ленинск-Кузнецкий МО – 2, Березовский – 1.

5 пациентов скончались. Мужчина 1957 года рождения умер от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемеровском МО.

У женщины 1936 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Промышленновском МО.

У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1926 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Кемерове.

159 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 16707 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 3354 пациента с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 12182 человека.

Источник - телеграм-канал "Коронавирус в Кузбассе. Оперштаб".