К предстоящему Дню матери Кемеровостат опубликовал статистику. 54% от общей численности населения областной столицы – женщины. Напомним, праздник ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября. Но первые поздравления мамы начали получать уже сегодня.

Вместо торжественного холла — зал библиотеки. Это неслучайно. Представители Союза женщин Кузбасса сегодня поздравляют многодетных мам, которые к тому же и специалисты в области детской литературы. Каждый день изучают новинки, помогают выбрать интересные произведения и выдают книги.

Поздравить мам решила и фотограф Юлия Силина. В кемеровском Дворце молодёжи открылась выставка «Мадонны». Ключевым стал образ кормящей женщины. А жители Осинников подготовили креативный подарок. В социальных сетях запустили флешмоб — выкладывают два фото: одно из детства, а на втором стараются точно повторить позы, обстановку и настроение ретро-снимка.

Передать тёплые слова самому близкому человеку можно и в эфире нашего телеканала. Если у вашей мамы большой профессиональный опыт, интересное хобби или история жизни, расскажите об этом нам. Сообщения ждём на WhatsApp по номеру: 8-923-622-42-42. О самых ярких обязательно расскажем в следующих выпусках новостей.

Автор: Анастасия Подоляко