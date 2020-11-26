В Кузбассе живут самые активные пенсионеры. Накануне прошла церемония награждения победителей второго всероссийского чемпионата «Человек идущий». В группе «Ветераны» две наши команды заняли призовые места. Отличились кузбассовцы старшего возраста из Кемерова и Белова.

Коронавирус одна из главных новостных тем года. Меж тем, есть более серьезная и системная пандемия – физическая пассивность, которая ведет к целому ряду так называемых заболеваний образа жизни. Чтобы противостоять ей в Лиге здоровья нации и придумали соревнования «Человек идущий», смысл которого незамысловат – заставить современного человека просто двигаться.

Всероссийский чемпионат по фоновой ходьбе проходил во второй раз. Принять в нём участие мог любой желающий. Для этого нужно было скачать на смартфон приложение и… просто ходить. В соревнованиях приняло участие около 1000 команд, от нашего региона — 50. Одна из них кемеровская «Сибиряк-Кузбасс».

Средний возраст участников кемеровской команды — 59 лет, ежедневно каждый из них проходил по 17 километров или 25-30 тысяч шагов. За месяц вместе они находили 567 720 шагов, благодаря чему обошли 25 команд старшей возрастной группы и стали чемпионами России среди ветеранов. Накануне во время онлайн-трансляции церемонии награждения кубок победителям заочно вручил Николай Валуев.

В той же возрастной категории отличились беловчане, команда «Ветераны Кузбасса» заняла третье место. На бронзу в группе муниципалитетов «находили» и киселевчане, назвавшиеся «Спорт Кузбасс». Организаторы, а это Лига здоровья нации и Министерство спорта России, планируют проводить чемпионаты на постоянной основе. Региональные ходоки уже готовы к новым вызовам. Первый шаг к этому сделан.

Автор: Сергей Ищенко