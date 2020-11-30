123 поликлиники региона уже присоединились к проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». До конца 2020 года бережливые технологии будут применять более 200 медицинских учреждений. Модернизация рабочих процессов позволяет врачам быстрее оказывать помощь пациентам.

«Бережливые технологии позволяют без серьезных финансовых вложений повысить уровень оказания медицинской помощи. Кузбасские поликлиники сейчас внедряют федеральные стандарты работы, что позволяет оптимизировать процессы и, как следствие, сократить очереди и время нахождения пациента в учреждении», — отметил министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин.

Ранее прохождение медицинского осмотра могло растянуться на 2 недели, но благодаря бережливым технологиям посетить ключевых специалистов теперь можно за 1 день. Сократилось и время на выписывание или продление рецептов — сейчас процесс занимает всего 20 минут.

Например, в двух поликлинических отделениях Беловской детской больницы ввели многоканальные call-центры, перенесли картохранилища и усовершенствовали маршрутизацию пациентов. Это позволило ускорить процесс приема, а также развести потоки здоровых детей и ребят с признаками ОРВИ. Чтобы сделать пребывание в поликлиниках комфортным, там оборудуют комнаты для кормления, устанавливают в холлах мягкую мебель и питьевые фонтанчики, делают понятную навигацию. У входов оборудованы теплые помещения для колясок и велосипедов.

При оценке деятельности медицинских учреждений применяются 22 критерия: от управления потоками пациентов до оптимального расчета запасов медикаментов, канцелярии и оборудования. Этим нюансам сотрудников кузбасских поликлиник обучает Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи. В этом году в связи с санитарно-эпидемиологическими ограничениями курсы проходили дистанционно. Цикл онлайн-лекций по внедрению бережливых технологий посмотрели более 500 медицинских работников Кузбасса.

Для справки. Проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» в 2019 году стартовал в 77 поликлиниках Кузбасса. Сейчас в проекте участвуют уже 123 медицинские организации региона, в том числе 78 детских.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.