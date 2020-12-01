Более 2 тысяч человек из 81 региона России в этом году стали участниками Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кузбасская команда завоевала 13 медалей, что обеспечило региону 7-е место в общем зачете и 2-е в номинации «За развитие движения «Абилимпикс» в субъектах Российской Федерации».

«В этом году чемпионат проходил в очно-заочном формате, жюри оценивало работу конкурсантов онлайн. Но это не помешало сборной Кузбасса показать профессиональные умения на высоком уровне. Ребята выступали на площадках, ранее оборудованных в техникумах и колледжах региона к чемпионату «WorldSkills Russia – 2020». По итогам конкурсной недели кузбассовцы завоевали 2 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовых медали, а также две внеконкурсные награды. Поздравляю всех конкурсантов с этим достойным результатом», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Представители Кузбасса соревновались в 38 компетенциях. 1-е место в компетенции «Дизайн персонажей/анимация» занял школьник из Кузбасского центра образования Никита Иванилов. Студент Государственного профессионального образовательного учреждения города Кемерово Дмитрий Куспеков одержал победу в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы».

Серебряными призерами стали 5 кузбассовцев. В компетенции «Сетевое и системное администрирование» 2-е место занял студент новокузнецкого Профессионального колледжа Виталий Николаев, в компетенции «Туризм» — еще один учащийся этого учебного заведения Егор Егоров, в компетенции «Администрирование баз данных» — Дмитрий Молоканов из Государственного гуманитарно-технического колледжа-интерната города Новокузнецка, в компетенции «Выпечка осетинских пирогов» — Анастасия Сысолова из Кемеровского техникума индустрии питания и сферы услуг. Владислав Лыжин из Кузбасского центра образования получил серебряную медаль в компетенции «Изобразительное искусство».

Бронзу завоевали специалист Рустам Хамидулов в компетенции «Ремонт обуви», педагог кемеровской Детской школы искусств №45 Жанна Крупейченко в компетенции «Изобразительное искусство» и преподаватель Городского центра детского (юношеского) творчества города Кемерово Дмитрий Верфель в компетенции «Фотограф-репортер». Среди студентов 3-е место в компетенции «Изобразительное искусство» занял Дмитрий Дирш из Кемеровского профессионально-технического техникума.

Призерами чемпионата вне конкурсных испытаний признаны специалисты Кирилл Кашаев («Парикмахерское искусство») и Алексей Подьяков («Администрирование баз данных»).

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.