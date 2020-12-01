Цифровое диагностическое оборудование закуплено по нацпроекту «Здравоохранение». На приобретение передвижного маммографа и компьютерного томографа из регионального бюджета было выделено более 53 млн рублей.

«Современное оборудование позволит жителям Чебулинского, Тяжинского округов, Мариинского и Тисульского районов быстро проходить высокоточную диагностику, не выезжая в кемеровские клиники. Врачи из Мариинска смогут оперативно отправлять снимки коллегам из Кузбасса или других регионов России для консультаций. Благодаря цифровым технологиям лучшие медицинские разработки становятся доступными для жителей самых отдаленных территорий региона», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в ходе рабочей поездки в Мариинск.

Современный компьютерный томограф поступил в больницу в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Аппарат позволяет за несколько секунд выполнить снимки внутренних органов пациентов с подозрениями на онкопатологию и инсульты, с черепно-мозговыми и иными травмами. Мариинская городская больница — это круглосуточный травматологический центр 2-го уровня трассы «Байкал», сюда доставляют пострадавших в ДТП на участке от северного въезда на территорию области до Ижморского района. Качественные снимки КТ позволят оперативно принимать решения по поводу лечения или экстренной эвакуации пациента.

Передвижной маммограф приобретен в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Проверку на этом аппарате рекомендуется ежегодно проходить каждой женщине старше 40 лет. Теперь эта процедура станет доступной в том числе для жительниц отдаленных сельских поселений северо-востока региона. Планируется, что мобильный кабинет будет курсировать по территории круглогодично. Цифровое оборудование позволяет выявить злокачественное образование размером от 5 мм. Снимки будут автоматически отправляться для анализа специалистам кемеровского онкодиспансера. При выявлении патологии женщин будут направлять в клинику на лечение. Как отмечают в Минздраве региона, рак груди — самый распространенный в мире вид онкологического заболевания. Его выявление на ранних стадиях повышает вероятность полного излечения до 80%.

Также губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встретился со студентами медколледжа, которые трудоустроились в Мариинскую больницу, чтобы во время пандемии помочь врачам справиться с большим потоком пациентов. Ребята планируют остаться здесь работать и после окончания практики. Глава региона поблагодарил будущих фельдшеров и медсестер за неравнодушие и отзывчивость.

За большой вклад в развитие медицины региона Мариинской городской больнице присвоено имя заслуженного врача РФ Василия Богониса. В торжественной церемонии открытия памятной доски приняли участие работники и ветераны медицинской организации.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.