За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 173 случая заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 39, Кемерово – 38, Прокопьевск – 18, Междуреченск – 16, Осинники – 9, Юрга – 8, Киселевск – 7, Ленинск-Кузнецкий – 7, Белово – 6, Таштагольский МР – 6, Прокопьевский МО – 4, Кемеровский МО – 3, Новокузнецкий МР – 3, Анжеро-Судженск – 2, Калтан – 2, Ленинск-Кузнецкий МО – 2, Топкинский МО – 2, Полысаево – 1.

3 пациента скончались. У женщины 1953 года рождения развилась двусторонняя пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета 2 типа. Она проживала в Краснобродском.

У мужчины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни и сахарного диабета 2 типа. Она проживала в Берёзовском.

194 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 17657 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 3255 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 13702 человека.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.