1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом. ВИЧ не выбирает человека по социальному статусу, национальности, полу, возрасту, доходу или месту проживания. До сих пор у выявленного ВИЧ-положительного человека возникает шок, растерянность. Что дальше?

Прогресс в области медицины и фармацевтики привёл к тому, что ВИЧ за 30 лет превратился из смертельно опасной болезни в хроническое, контролируемое заболевание. Специально подобранная антиретровирусная терапия, которая предоставляется ВИЧ-положительному человеку совершенно бесплатно, позволяет жить полноценно достаточно долго и не передавать ВИЧ своему партнеру. Но это возможно только при регулярном лечении и выполнении всех рекомендаций врача Центра СПИД.

В результате многолетней работы врачей со всего мира с ВИЧ-инфекцией многое изменилось. Разработана антиретровирусная терапия, которая позволяет жить и чувствовать себя обычным человеком.

Иногда бывает так, что человек слишком поздно узнает о своем ВИЧ-статусе, и ресурсов недостаточно, чтобы даже при получении антиретровирусной терапии восстановить качество жизни, а иногда даже для того, чтобы бороться за жизнь… Для этого врачи рекомендуют сдавать тест на ВИЧ раз в год. В Кузбасском центре профилактике и борьбе со СПИД это можно сделать абсолютно бесплатно, по желанию анонимно.

Телефон доверия по ВИЧ: 8 (3842) 78-03-30.

Автор: Кристина Орехова